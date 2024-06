Reprezentant Polski zawieszony! Skandal tuż przed igrzyskami. "Zostałem jawnie oszukany"

Niestety, na dwa dni decydującym startem Polski Związek Kajakowy podjął decyzję o zmianie zasad przyznawania punktów olimpijskich i tę nadzieję bezwzględnie mi odebrano. Wiadomo dla kogo podjęto taką decyzję i czyj miał być to „zawór bezpieczeństwa”. Ja oberwałem rykoszetem i po raz kolejny zostałem jawnie oszukany. Miał pojechać lepszy, miał wywalczyć miejsce w składzie olimpijskim, a nie dostać w prezencie. Właśnie tak zabija się piękno sportu, na rzecz polityki. Mimo tego, że w pierwszej chwili miałem w sobie potworny żal, smutek i poczucie ogromnej niesprawiedliwości to po chwili dotarła do mnie świadomość, że wcale nie przegrałem, nikt nie wygrał

~ nie krył rozżalenia Sztuba.