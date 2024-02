Radykalny ruch ze strony rządu. Zmienili prawo, zakaz kontaktów z Rosjanami. Zdystansowali Polaków

W czwartek 7 grudnia dowiedzieliśmy się, że decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Rosjanie i Białorusini zostali dopuszczeni do rywalizacji na letnich igrzyskach olimpijskich , które odbędą się w 2024 roku. Warunkiem będzie występowanie bez symboli narodowych: flag, emblematów i hymnów. Igrzyska odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia. W tej chwili kryteria kwalifikacji spełnia ośmiu rosyjskich i trzech białoruskich sportowców.

Co ważne, szczególnie w kontekście zmiany łotewskiego prawa, warunkowe dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do rywalizacji odbywać się będzie z wyłączeniem zawodów drużynowych, gdzie nie zobaczymy zawodników z tych dwóch krajów. Cały czas obowiązuje także kryterium neutralności, które może być, szczególnie w kontekście Rosjan, prawdziwym sitem dla zawodników .

Mimo tego Łotysze jednak postanowili zabezpieczyć się i przed tym. A to może mieć ogromny wpływ na rywalizację, a nawet odebrać ich mistrzom olimpijskim szansę startu w Paryżu!

Rząd zmienia prawo. Radykalny ruch ws. Rosjan

Łotysze już wcześniej udowodnili, że idą w awangardzie antyrosyjskiej koalicji, odbierając nam to miano. To pierwszy kraj, który jasno zadeklarował bojkot igrzysk w Paryżu, jeśli MKOl pozwoliłby Rosjanom na start pod swoją flagą. To oni zaproponowali na forum państw bałtyckich utworzenie "koalicji niezadowolonych", niejako podkradając pomysł Polakom. Teraz poszli jednak jeszcze dalej, zmieniając swoje prawo.