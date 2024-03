Putin reaguje na apel Macrona ws. zawieszenia broni na czas igrzysk. Stawia dwa warunki

Francja będzie domagać się od Rosji zawieszenia broni na czas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Czy to scenariusz realny? Do idei oficjalnie odniósł się rosyjski przywódca Władimir Putin. Jak można było się spodziewać, wyraził "gotowość do rozważenia" propozycji, ale z istotnymi zastrzeżeniami. - Zawsze i w każdej sytuacji będziemy kierować się interesami Federacji Rosyjskiej. I oczywiście od sytuacji w strefie kontaktu bojowego - oznajmił w rozmowie z agencją TASS.