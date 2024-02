Międzynarodowy Komitet Olimpijski przez długi czas zwlekał z decyzją dotyczącą startów Rosjan i Białorusinów na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024. Ostatecznie dopuszczono ich udział, ale pod pewnymi warunkami. Muszą zachować zasady neutralności, czyli rywalizować bez flag, emblematów narodowych i bez możliwości wysłuchania hymnu państwowego. Będą też musieli podpisać zaktualizowane "kryteria uczestnictwa" z m.in. zobowiązaniem do poszanowania Karty Olimpijskiej.

Takie postawienie sprawy wywołało wściekłość w Moskwie. Rosjanie ani myślą godzić się na jakiekolwiek ograniczenia, chcą pojechać na zawody do Francji bez konieczności spełnienia warunków. Nie podobają im się zwłaszcza zakazy występów bez flagi, emblematów i hymnu. Zupełnie inne nastroje, co zrozumiałe, panują w Ukrainie. Ukraińcy chcą całkowitego wykluczenia Rosjan z IO 2024.