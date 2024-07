Przeszedł przed piekło i zdobył złoto. Wszyscy patrzyli na zdjęcie, które wniósł na podium

To było gorące lato 2007 roku. Steiner miał nadzieję na występ na igrzyskach olimpijskich w Pekinie i ciężko trenował, by osiągnąć swój cel i wystąpić na najważniejszej dla każdego sportowca imprezie. W tamtym czasie w centrum jego życia była żona, Susann. Żadne z nich nie przypuszczało, że 16 lipca spotkają się po raz ostatni.

Matthias Steiner nie wierzył własnym oczom

Po zjedzonym śniadaniu, Steinerowie ruszyli w swoje strony - on na trening, a ona do pracy. Kiedy sportowiec wrócił do domu, jego małżonki nie było na miejscu. Długo nie wracała i zaczął się martwić. Gdy dzwonił pod jej numer telefonu, nikt nie odbierał, aż do momentu, gdy w słuchawce usłyszał męski głos - to był policjant, który poinformował o tym, że Susann została ofiarą pirata drogowego i trafiła do szpitala.