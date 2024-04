Przedstawił tragiczny bilans. Tak sport na Ukrainie ucierpiał po agresji Rosji

Potem jednak zaczęło się to zmieniać w sportach indywidualnych i coraz więcej zawodników z Rosji i Białorusi mogło startować.

IO Paryż 2024. Rosjanie wykorzystują sportowców, by gloryfikować agresję

"Rosyjski reżim wykorzystuje sportowców, aby gloryfikować agresję na Ukrainę i pokazać, że można popełnić każde przestępstwo, a świat na to i tak nie zareaguje. Ci rosyjscy sportowcy, którzy są naprawdę przeciwni wojnie, zerwali więzi z terrorystycznym krajem, głośno to wyrazili i nadal wyrażają swoje stanowisko i przemawiają pod flagami innych krajów. Wszystkich, którzy nie zmienili przynajmniej swojego obywatelstwa, uważamy za agentów rosyjskich wpływów hybrydowych " - dodał.

"Obecnie trwa ostatni etap kwalifikacji olimpijskich. Na razie skupiamy się, by jak najwięcej naszych sportowców zdobyło "bilet" do Paryża. Mamy pewność, że nasza reprezentacja będzie mogła liczyć minimum 85 zawodników. A czy wystartujemy? Nie wiem . Mamy jeszcze dużo czasu na podjęcie ostatecznej decyzji" - powiedział Hutcajt w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

"Wojna dotknęła nas wszystkich. (...) Jeśli Rosjanie nie zabili jednego z twoich najbliższych krewnych, to na pewno zabili i okaleczyli krewnych twoich znajomych. To jest straszne. I każdy z nas to czuje" - mówił Hutcajt.