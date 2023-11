Poważne naciski w sprawie Izraela. Rosjanie mówią o podwójnych standardach. Bolesna kontra

Igrzyska olimpijskie w Paryżu są coraz bliżej, ale sportowcy z wielu krajów, zamiast myśleć o przygotowaniach do tej najważniejszej imprezy czterolecie, mają na głowie zupełnie coś innego. Po ataku Hamasu na Izrael i militarnej odpowiedzi tego państwa, które wkroczyło do Strefy Gazy, niemal cały Bliski Wschód żyje w ogromnym napięciu. Zaczęły się pojawiać naciski na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, by wykluczyć izraelskich sportowców z igrzysk. Odpowiedź jest jednoznaczna.