Posłanka Koalicji Obywatelskiej ujawnia. To może być koniec z pieniędzmi ze spółek skarbu państwa

Wynik wyborów parlamentarnych sprawił, że w naszym kraju dojdzie do wielu zmian, w tym także w finansowaniu i zarządzaniu związkami sportowymi. Wiele wskazuje na to, że spółki skarbu państwa nie będą już w taki sposób angażować się we wspieranie sportu, o czym w rozmowie ze Sport.pl opowiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej, a w przeszłości znakomita snowboardzistka, Jagna Marczułajtis-Walczak.