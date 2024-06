Polskie siatkarki miały pecha, jasny sygnał ze sztabu. "Z naszej strony szkoda"

Polskie siatkarki zrobiły w tym sezonie wiele, by zapewnić sobie jak najlepszy start w turnieju olimpijskim. Seria zwycięstw w Lidze Narodów - wygrały aż 10 z 12 spotkań - wywindowała je w górę rankingu FIVB , który decydował o rozstawieniu i przydziale do koszyków przed losowaniem.

W pewnym momencie Polki były nawet na podium zestawienia. Ostatecznie wylądowały na czwartym miejscu, co dało im pierwszy koszyk - były z niego dolosowywane do drużyn rozstawionych: Brazylii, Włoch i Francji. I to właśnie Brazylijki, niepokonane w tym sezonie liderki światowego rankingu, będą najgroźniejszym rywalem reprezentacji Polski w Paryżu w grupie B, do której trafiły "Biało-Czerwone" .