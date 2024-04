- Plany są, ale jeszcze zobaczymy, jak je zweryfikuje życie. Planem na najbliższe lata jest to, aby zakończyć karierę na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Tego bym sobie życzył. To jeszcze cztery lata, więc zobaczymy, co się w tym czasie wydarzy. Jeśli trzeba będzie skończyć wcześniej, to skończę. Uważam, że i tak dużo lat trenuję. Było w tym czasie wiele pięknych chwil. Chciałbym jednak zrealizować te plany, które mam. Mam nadzieję, że Paryż to tylko przystanek

~ powiedział Wojciech Nowicki