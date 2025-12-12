Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska marzy o igrzyskach olimpijskich w 2040 roku. Walka rozpoczęła się w Paryżu. Powiało optymizmem

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Igrzyska olimpijskie w Polsce w 2040 roku to odległa perspektywa. Nasz kraj chciałby gościć największą imprezę i rozpoczął już starania. Polska delegacja na czele z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim udała się do Paryża. Po tym spotkaniu mogło powiać optymizmem ws. polskiej kandydatury.

Dwóch uśmiechniętych ludzi stoi obok siebie na tle flag oraz tablicy z napisem Ministerstwo Sportu, Młodzieży i Życia Stowarzyszeniowego, oboje ubrani elegancko.
Polska rozpoczęła starania o IO 2040MSiTmateriały prasowe
Polska już kilka tygodni temu wyraziła chęć organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2040 roku. W ostatnich dniach delegacja z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim, wiceministrem Piotrem Borysem, ambasadorem RP we Francji Janem Emerykiem Rościszewskim i Robertem Korzeniowski, czyli czterokrotnym mistrzem olimpijskim, przeprowadziła wizytę w Paryżu, gdzie m.in. spotkała się z francuską minister sportu Mariną Ferrari i prezeską FKOl Amelie Oudea-Castery.

Rozmawialiśmy na temat doświadczeń, jak najlepiej zorganizować najważniejszą imprezę sportową na świecie, jaką są igrzyska olimpijskie. Jednocześnie rozmawialiśmy w jaki sposób jeszcze lepiej współpracować, jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń i myśli szkoleniowej 
powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Polska delegacja odwiedziła Paryż. Tak rozpoczęła się walka o igrzyska w 2040 roku

Rutnicki zaprosił minister Ferrari na złożenie wizyty w Polsce. Marina Ferrari podkreśliła, że "nasze narody mogą się od siebie dużo nauczyć, oba kraje mają zwyczaj organizacji dużych imprez sportowych".

- Dużo rozmawialiśmy o polskiej kandydaturze do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w kontekście naszego doświadczenia. Ale po dzisiejszej wymianie zdałam sobie sprawę, że polski naród tak naprawdę jest już gotowy, wiele rzeczy jest już gotowych a Polacy są narodem sportowców - dodała.

Polska delegacja zwiedziła także Paris la Defense Areny, na której, podczas ubiegłorocznych IO, rywalizowali pływacy i piłkarze wodni.

    Dzięki traktatowi, podpisanemu przez rządy Polski i Francji w maju 2025 roku w Nancy, wzajemna przyjaźń może zyskać realną i trwałą strukturę także w obszarze sportu i turystyki.

    Igrzyska olimpijskie w Polsce? Korzeniowski optymistą

    W organizację igrzysk olimpijskich w Polsce mocno zaangażowany jest Robert Korzeniowski, który pełni rolę doradcy ministra sportu i turystyki ds. "Strategii Rozwoju Sportu- IO Warszawa 2040". - My jesteśmy postrzegani jako kraj, który ma niemałe osiągnięcia organizacyjne i wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego. W związku z tym bardziej rozmowa zmierzała w kierunku takim, jak, kiedy i co możemy razem zrobić. W temacie igrzysk w Polsce nie ma żadnego przejawu zdziwienia, czy sceptycyzmu. We Francji spotkaliśmy się wręcz z entuzjastycznym poparciem i deklaracjami, zarówno ze strony ruchu olimpijskiego, co do współpracy na gruncie sportu. Aczkolwiek pamiętajmy, że w staraniach o igrzyska najbardziej liczy się poparcie MKOl-u - przyznał były chodziarz na łamach polsatsport.pl.

    100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
    Łysy mężczyzna w okularach i jasnej koszuli patrzy w górę, stojąc na tle pustych, niebieskich trybun stadionu.
    Jakub RutnickiLukasz GdakEast News
    Mężczyzna w okularach i ciemnej marynarce z białą koszulą, stoi w eleganckim wnętrzu, w tle widoczne są inne osoby.
    Jakub Rutnicki podczas posiedzenia rządu, 17.09.2025 r.Marysia Zawada/REPORTEREast News
    Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu na tle ekranu z dużym niebieskim elementem graficznym i uśmiechniętym młodym sportowcem.
    Kongres Sportu Powszechnego na PGE Narodowym w WarszawieAnita WalczewskaEast News

