Polska już ma problem z igrzyskami. Czeka ją poważna konfrontacja

Igrzyska olimpijskie na rok 2036 zostaną przyznane zapewne w 2029 roku, a kandydatury będą przyjmowane do roku 2027. Jest zatem jeszcze sporo czasu dla tych, którzy się zastanawiają i zbierają środki oraz poparcie.

Polska oferta jest czwartą, jaka pojawiła się oficjalnie , a nie jedynie w spekulacjach. Bo w nich przewija się wiele koncepcji, łącznie z możliwością organizacji wspólnych igrzysk przez Berlin i Tel Awiw, aby zmazać plamę nazistowskiej imprezy sto lat wcześniej. Pojawia się możliwość zgłoszenia się Kataru, Indii, Chin, także Londynu, ale na razie do niczego takiego nie doszło.

Nowa stolica Indonezji i koncepcja Meksyku

Te dwie ekstrawaganckie to propozycja Indonezji, która chce igrzysk, ale nie w Dżakarcie, którą właśnie opuszcza jako stolicę (Dżakarcie grozi zalanie przez ocean pod wpływem zmian klimatu), ale w nowej stolicy. Będzie nią miasto Nusantara, które jest budowane całkowicie od zera od zeszłego roku we wschodniej części wyspy Borneo. To nowe, futurystyczne miasto, którego inauguracja jest spodziewana w 2024 roku. Igrzyska w 2036 roku miałyby pokazać światu, że Indonezja ma nową stolicę.