Polska gwiazda przerwała milczenie. Przejmujące słowa, z niczym się nie kryła

Zaskakujące wieści napływały przed mistrzostwami świata w Mediolanie. Początkowo Ewa Trzebińska miała nie jechać z drużyną na rozgrywki . Nasza rodaczka szykowała się bowiem do zakończenia sezonu. Jednak nastąpił zwrot akcji i sportsmenka nie tylko pojechała z "Biało-Czerwonymi": Martyną Swatowską-Wenglarczyk, Renatą Knapik-Miazgą i Magdaleną Pawłowską na MŚ , ale również wróciła do kraju ze złotym medalem na szyi.

Dopiero po imprezie w Krakowie trener kadry Bartłomiej Język i Polski Związek Szermierczy podjęli decyzję, że powinnam dołączyć do ekipy i pomóc dziewczynom w turnieju drużynowym. Wtedy zaczęła się cała układanka logistyczna, bo trzeba było zmienić plany i błyskawicznie załatwiać opiekę do dziecka, gdyż mój mąż ma pracę kontraktową i też akurat teraz nie ma go w domu

W programie padły również ważne słowa o zespole. "Fajne jest to, że możemy czerpać z naszych doświadczeń i budować taktykę na dany mecz. Jeśli chodzi o trenera, to on przedstawia swoją wizję, my o tym dyskutujemy i ustalamy, co tak naprawdę jest najlepsze. Ale ostateczne zdanie ma trener, który zgłasza skład drużyny" - zaznaczyła utytułowana zawodniczka.