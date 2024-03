Za kilka miesięcy rozpocznie się największa sportowa impreza tego roku - Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Do Francji przyjadą sportowcy z całego świata, w tym także przedstawiciele z Rosji i Białorusi, co dla wielu światowych nacji było dużym zaskoczeniem. Po rozpoczęciu przez wojska Władimira Putina działań wojennych w Ukrainie apelowano o wycofanie z wszystkich rozgrywek sportowców pochodzących z krajów agresorów.

"Rada Wykonawcza (EB) Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) zdecydowała, że indywidualni neutralni sportowcy (AIN), którzy zakwalifikowali się w ramach istniejących systemów kwalifikacji federacji międzynarodowych (IF), zostaną uznani za kwalifikujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024. Indywidualni neutralni sportowcy to sportowcy z rosyjskim lub białoruskim paszportem" - brzmiał oficjalny komunikat związku.