Polki walczą o igrzyska olimpijskie. Zaczęło się świetnie, później nadeszły złe wieści.

Reprezentacja polskich koszykarek w kategorii 3x3 bierze udział w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu. "Biało-Czerwone" rozpoczęły go bardzo udanie, bo od wysokiej wygranej z Egiptem. Kolejny mecz z Węgrami okazał się już o wiele trudniejszy. Strata Polek szybko zrobiła się wysoka i wymusiła na nich dość ryzykowną grę. Mimo walki do końca nie udało się jej odrobić.