Polka wicemistrzynią świata! Wielki sukces przed igrzyskami w Paryżu

Urodzona w 1999 roku Szymańska to zawodniczka Klubu Sportowego Judo Szczepańska Team Włocławek. W 2021 roku została mistrzynią Europy do lat 23, natomiast dwa lata później wywalczyła brązowy medal w seniorskim czempionacie, który odbywał się w Montpellier. W wrześniu ubiegłego roku zwyciężyła w zawodach Grand Slam w Baku i zaostrzyła apetyty na to, że w Paryżu będziemy mogli liczyć na jej dobry występ.

Przebije swoją mentorkę?

"To jest w ogóle taka sportsmenka, którą trzeba hamować w treningach niż gonić do pracy. Prawdopodobnie też z tego powodu czasami odnosi kontuzje. Jest bardzo oddana sprawie i trzymam kciuki, żeby zrobiła wynik, bo naprawdę na to zasługuje. Ktoś mi zaraz zarzuci, że nie ma więcej niż 100 procent. Ale moim zdaniem jest, Angelika daje z siebie 1000 procent na treningach. Jest naprawdę superzawodniczką do prowadzenia, choć wiadomo, że jak to każda z kobiet, miewa swoje fochy, co generalnie wychodzi bardziej przy zmęczeniu niż na co dzień. Bardzo fajnie się prowadzi, jest pracowita i w zasadzie nie tyle z roku na rok, co z miesiąca na miesiąc dojrzewa" - mówiła w rozmowie z Interią jej trenerka i mentorka, Aneta Szczepańska, jedyna kobieta w polskim judo z medalem olimpijskim.