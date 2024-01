Polak na celowniku rosyjskich służb. Ma być narzędziem w rękach Amerykanów

Co więcej, zdaniem Rosjan, głównym narzędziem do walki z rosyjskim sportem jest... Światowa Agencja Antydopingowa i stojący na jej czele Witold Bańka , który ma liczyć na "ciepłą posadkę" w USA po zakończeniu kadencji.

Rosjanie uważają jednak, że przynosi to odwrotny skutek, a imprezy przez nich organizowane cieszą się coraz większą popularnością.

Skuteczność WADA uderza w Rosjan

Prawie cztery lata pod przewodnictwem Witolda Bańki to okres dynamicznego rozwoju WADA i światowego systemu antydopingowego . Jedna z najważniejszych zmian to właśnie szeroko zakrojona reforma zarządzania, która miała wielki wpływ na efektywność pracy organizacji i zwiększyła w niej rolę zawodników.

Działalność Polaka jest zauważona i doceniana, bo od początku zapowiadał twardą walkę z dopingowiczami i skrzętnie realizuje ten postulat, przy okazji znacznie poprawiając pracę WADA, która w przeszłości bywała archaiczna i oskarżana o opieszałość, a teraz działa znacznie sprawniej. Co akurat Rosjanom na rękę nie jest, bo w ich sporcie cały czas pojawiają się przypadki dopingu i kolejnych wpadek, za co przecież już wcześniej byli dotkliwie karani.

Zaufanie do niezależności rosyjskiego systemu antydopingowego pozostaje bardzo niskie

Polak na celowniku rosyjskich służb. "Gorączkowa walka z Rosjanami"

Jednak rosyjskie służby są przekonane, że Bańka, zamiast o czysty sport, walczy raczej o amerykański interes. I rzecz jasna swój, bo jak przekazał Naryszkin, Polak liczy na to, iż dostanie posadę w USA po zakończeniu kadencji. Tamtejszym służbom umknął zdaje się szczegół, że niedawno Bańka dostał możliwość kandydowania na kolejną kadencję i może być najdłużej piastującym stanowisku szefa WADA w historii, ale chyba nie do końca pasował do narracji.