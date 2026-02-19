Polacy walczą o igrzyska, a tu wieści z Niemiec. Rzecznik prezydenta ogłasza

Spore poruszenie w kraju nad Wisłą wywołały informacje związane z chęcią organizacji przez Polskę letnich igrzysk. Nasza ojczyzna chciałaby gościć czołowych sportowców globu za kilkadziesiąt lat. Jak wspomnieliśmy na wstępie, mowa o 2040 lub 2044 roku. Poczyniono już pierwsze starania. Na początku lutego do akcji wkroczył Radosław Piesiewicz. Według redakcji "sport.pl", prezes PKOl wysłał list do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Był to niezbędny krok do tego, by liczyć się w walce ugoszczenie prestiżowej imprezy.

Podekscytowanie w kraju jest ogromne. "Jestem pewien, że przedstawimy bardzo dobrą kandydaturę na igrzyska. Najważniejsza jest akceptacja społeczna. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu siedzimy, wierzymy w organizacje igrzysk w Polsce" - mówił między innymi minister Jakub Rutnicki. "Wszyscy powinniśmy poczuć się gospodarzami tej imprezy. Jeżeli pytamy się, co możemy osiągnąć dzięki igrzyskom w naszym kraju, to powinniśmy spojrzeć właśnie na efekt Euro 2012 i przemnożyć go jeszcze kilka razy" - podkreślał też Robert Korzeniowski.

Niemcy jednak rezygnują z igrzysk w 2036 roku. To nie są dobre wieści dla Polski

To jednak dopiero początek. Zresztą nie tylko Polacy marzą o organizacji zmagań. Od samego początku wymieniano choćby Niemcy, którzy po raz ostatni gościli u siebie igrzyska ponad pięć dekad temu. Początkowo w ich kontekście mówiło się o 1936 roku. Ale 19 lutego stało się jasne, że plany uległy zmianie. Za naszą zachodnią granicą od kilku godzin huczy o słowach rzecznika prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera.

"Prezydent federalny ma nadzieję, że Niemcy zorganizują Igrzyska w 2040 lub 2044 roku" - zacytował jego słowa "Der Spiegel". Dlaczego odpadł więc 2036 rok? "Prezydent uważa go za historycznie problematyczny dla niemieckiej kandydatury" - donoszą żurnaliści zza zachodniej granicy. Chodzi o zawody z 1936 roku, z których propagandową tubę zrobił Adolf Hitler. Wypadnięcie naszych zachodnich sąsiadów oznacza, iż wzrosły szansę Kataru oraz Indii. Te dwa kraje znajdują się na przysłowiowym pole position.

Niemcy zaczęli zastanawiać się ponadto nad tym jakie dokładnie miasto byłoby centrum sportowego świata podczas imprezy w 2040 lub 2044 roku. Na liście znajdują się: Berlin, Hamburg, Monachium oraz region Ren-Ruhra.

