Udziałem w MP wicemistrzyni olimpijska z Tokio (sztafeta 4x400) praktycznie inaugurowała sezon. Na powrót do rywalizacji czekała blisko rok. By ukoić ból, wcześniej zdecydowała się... na uszkodzenie nerwu w okolicy pięty i ścięgna Achillesa .

- To chore. To była ostateczność, zmiana w ciele nieodwracalna zbyt łatwo. Gdy wyszłam z kliniki, wybuchłam płaczem. To jest koszt zawodowego sportu, z którego mało kto zdaje sobie sprawę - mówiła w rozmowie z TVP Sport.