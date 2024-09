PKOl wydał oświadczenie w sprawie sponsorów i doniesień medialnych

Tygodnik "Polityka" dotarł do mocnych informacji

To samo źródło poinformowało, że Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza, czy prezes PKOl nie dostawał prowizji od umów sponsorskich. Ma to związek z nagłym wzrostem przychodów jego spółki Radam, które wzrosły z 450 tysięcy złotych do dwóch milionów złotych rocznie po tym, jak Piesiewicz awansował z bycia prezesem Polskiego Związku Koszykówki na obecne stanowisko.