- Zdobyć złoty medal to jest coś niesamowitego. Ile pracy trzeba w to włożyć, mogą określić tylko najwięksi mistrzowie. Dla mnie to są więc najważniejsze osoby, które tworzą polski sport. Dlatego jest to zaszczyt, że mogę małą cegiełkę do ich sukcesu dołożyć - mówił.