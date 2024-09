PKOl podsumował igrzyska w Paryżu. Padł temat zarobków, Piesiewicz zabrał głos

- Referowałem to jako skarbnik PKOl i muszę podkreślić, że było to trudne. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby referować koszty miesiąc po zakończeniu igrzysk. Zawsze było to w następnym roku, w pierwszym kwartale. To jest bardzo krótki czas, kiedy te dane muszą spłynąć. Dostałem jednak zapewnienia od głównej księgowej PKOl, że jeżeli chodzi o łączne koszty, nie będą to już wielkie zmiany. Muszę powiedzieć, że jeśli zwróciliśmy uwagę na sam koszt organizacji igrzysk olimpijskich, czyli sprawy związane z wyjazdami, biletami, hotelami, nie włączając w to kwot za nagrody olimpijskie - bo to jest zupełnie inna kwestia - jak i organizacji Domu Polskiego, to tańsze od tych igrzysk były w ostatnim czasie, jeżeli dobrze pamiętam, Pekin w 2008 roku i Tokio, które jest trudne do porównania ze względu na czas pandemii. Ale już takie igrzyska jak Rio, które były 8 lat temu, wyszły o 4 miliony drożej. Ogólnie organizacja igrzysk, w porównaniu do poprzednich, była na zadowalającym poziomie, jeżeli chodzi o kwoty, a biorąc pod uwagę wartość pieniądza w czasie, myślę, że może to być wynik całkiem przyzwoity. Ale podkreślam, że w tak krótkim czasie nie można było tego do końca tak dokładnie wyliczyć. Na pewno to jednak zrobimy - zapewnił Kotowicz.

