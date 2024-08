Piotr Lisek nie wytrzymał. Zabrał głos ws. igrzysk w Polsce i stawia warunki

Drugi z panów udzielił zresztą obszernego wywiadu stacji RMF FM. Ujawnił w nim, iż Polska nie stoi wcale na straconej pozycji. "Mobilizacja społeczna, o której mówiłem, sprawia, że wszystko idzie łatwiej - budowa dróg, lotnisk, reformy społeczne, rozwój infrastruktury... Na pewno igrzyska nie odbywałyby się w jednym miejscu, więc to też szansa dla lotnisk regionalnych czy kolei. (...) My i tak musimy to wszystko zrobić, cywilizacyjnie podnosić Polskę, a igrzyska są już tylko takim zwieńczeniem. Ważne jest, żeby Polacy byli do tego przekonani, żebyśmy im tego nie narzucali, tylko żeby była to decyzja społeczeństwa, które powie: tak, pokażmy światu, że nas na to stać" - przekazał.