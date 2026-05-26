Piesiewicz grzmi o szantażu ws. wniosku o jego odwołanie. Znów uderzył też w Nitrasa

Radosław Piesiewicz już od dłuższego czasu posiadał w szeregach PKOl-u liczną opozycję, natomiast, jak się zdaje, nigdy nie była ona tak silna jak w ostatnich tygodniach. Nie tak dawno do organizacji trafił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego celem byłoby odwołanie Piesiewicza z jego funkcji. Pod dokumentem znalazły się podpisy przedstawicieli 80 z 106 organizacji zrzeszonych w PKOl, natomiast przewodniczący komitetu zablokował go, argumentując niezgodność pisma ze statutem.

Między innymi o tej sprawie Piesiewicz mówił w programie Wirtualnej Polski pt. "Newsroom" w rozmowie z redaktorem Pawłem Wilkowiczem.

Piesiewicz twierdzi, że prezesi związków są szantażowani. Zapowiedział też start w kolejnych wyborach na szefa PKOl

"Teraz wychodzą na światło dzienne inne fakty, że ci prezesi związków sportowych są namawiani, szantażowani" - stwierdził Piesiewicz powołując się na nagrania ze spotkań z członkami PKOl, których jak na razie jednak nie ujawniono.

"Ta skala, która jest dzisiaj, czyli Nitras 2.0, bo tak to trzeba nazwać, wyjdzie wreszcie na jaw" - mówił też w dalszej części rozmowy Radosław Piesiewicz, odnosząc się do swego konfliktu z byłym ministrem sportu. Gdy zaś Wilkowicz nawiązał do tego, że część prezesów, która niegdyś głosowała na niego jest teraz w opozycji, rzekł: "Myślę, że wszystko zaczęło się od tego, że sport został zobrzydzony, zohydzony przez pana ministra Nitrasa" - stwierdził działacz podkreślając, że wizerunek polskiego sportu doznał jego zdaniem uszczerbku właśnie przez wspomnianego polityka, z którym "jest w sądzie".

W trakcie wywiadu została też podjęta sprawa zbliżających się wyborów na prezesa PKOl. Piesiewicz pierwotnie nie chciał wprost deklarować startu, mówiąc jedynie, że "pracuje nad programem wyborczym". Ostatecznie jednak konkretnie potwierdził, że wystartuje. "Namawiam do tego, by pomyśleć, jak PKOl powinien funkcjonować" - orzekł.

Elekcja odbędzie się za 10 miesięcy. Tymczasem przeciwnicy Piesiewicza nie składają broni - wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia ma w tym tygodniu trafić do biura PKOl i jeśli nie zostanie rozpatrzony, to sprawa trafi do sądu.

Radosław Piesiewicz

Radosław Piesiewicz





