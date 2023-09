Paryż przygotowuje ceremonię otwarcia igrzysk. "Na papierze wszystko jest spisane"

To coś wielkiego. Mogę jednak potwierdzić, że na papierze mamy już dość precyzyjnie spisany cały program i scenariusz. Musieliśmy pamiętać, żeby zadowolił on zarówno widzów nad Sekwaną, jak i tych, którzy będą oglądać transmisję w TV. Show musi być wspaniały dla wszystkich. Za nami już pierwsze próby z kamerami nad Sekwaną. Łącznie planujemy wykorzystać ich 130. Do końca roku wszystko będzie zaplanowane

Zanieczyszczona woda i protesty bukinistów

Inny problem, z jakim będą musieli zmierzyć się organizatorzy igrzysk, to stoiska bukinistów. Uliczni sprzedawcy książek to stały obrazek nadbrzeża we Francji. Olimpijski plan zakłada jednak przeniesienie ich stoisk z okolic rzeki, na co oni sami zgodzić się nie chcą. Zmiana lokalizacji ma dotyczyć 570 z 900 straganów, które z uwagi na ceremonię otwarcia igrzysk powinny ustąpić miejsca kibicom bądź zniknąć jako miejsca potencjalnie ryzykowne i możliwe do wykorzystania przez terrorystów.