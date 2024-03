Organizatorzy odkryli karty przed IO 2024. Wystarczy spojrzeć i już jasne

W poniedziałek 4 marca w słynnym Musee d’Orsay w Paryżu zaprezentowano oficjalny plakat tegorocznych igrzysk olimpijskich i paralimpijskich. Dzieło to, utrzymane w duchu surrealizmu, przedstawia najważniejsze miejsca francuskiej stolicy i areny rywalizacji sportowej. Bez wątpienia warto mu się dokładnie przyjrzeć, by wyszukać wszystkie "smaczki" przygotowane przez autora. Do samych IO pozostało tymczasem niespełna pięć miesięcy...