Organizatorzy igrzysk mają spore kłopoty. Jeden zakaz i lawina protestów

Francuzi mają spory problem, który sami sobie stworzyli. W pogoni za własną interpretacją kwestii laicyzmu, nie patrzyli na swoje zawodniczki. W ostatnich latach we Francji wzbiera fala niezadowolenia kierowana do muzułmanów, czego objawem stał się m.in. zakaz noszenia burek, czyli strojów całkowicie zasłaniających kobiece twarze. Igrzyska Olimpijskie od lat miały wizerunek imprezy, która słowo "tolerancja" odmieniała przez wszystkie przypadki. Po raz kolejny na tym obrazie pojawiła się jednak rysa. Francuzi postanowili wprowadzić jeden zakaz, który dotyczyć miałby tylko ich zawodniczek. Nic dziwnego, że do organizatorów spłynęła lawina protestów.

