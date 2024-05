Olimpijska "szara strefa". Ukraińcy żądają wykluczenia Rosjan

Start Rosjan na igrzyskach olimpijskich w Paryżu to z całą pewnością sprawa budząca największe kontrowersje przed rozpoczęciem tej imprezy. A przepychanki dotyczące tej kwestii będą trwały zapewne do ostatniego dnia kwalifikacji. Determinacja Ukraińców w selekcjonowaniu tamtejszych zawodników jest bardzo duża, co pokazuje dobitnie przykład kajakarzy, którzy niebawem w Szeged powalczą o olimpijskie przepustki.