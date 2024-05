Oficjalnie: Włodzimierz Szaranowicz wrócił. Od razu zachwycił stęsknionych fanów

Do Włodzimierza Szaranowicza na przestrzeni tych wszystkich lat jego działalności w mediach w roli komentatora sportowego, szczególnie przywiązali się polscy fani skoków narciarskich. To właśnie podczas konkursu drużynowego w 2018 roku Pjongczangu dziennikarz zapowiedział, że są to jego ostatnie igrzyska olimpijskie w tej roli.

Reklama