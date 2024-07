Choć Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuścił Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w nadchodzących letnich igrzyskach olimpijskich, to pod kilkoma warunkami. Ostateczne decyzje oddał w ręce federacji konkretnych dyscyplin. Chociażby World Athletics twardo trzyma się decyzji z 2022 r. i nie chce słyszeć o udziale zawodników z dwóch wymienionych krajów. Inne związki nie były tak stanowcze, ale dość wymagające warunki MKOl-u stawiane tym sportowcom powodują, że nie zobaczymy ich w zbyt dużej liczbie w Paryżu.

Jak czytamy w serwisie Insidethegames.biz, rzecznik organizacji pod przewodnictwem Thomasa Bacha przyznał, że według obecnego stanu do stolicy Francji przyleci zaledwie szesnastu Rosjan i siedemnastu Białorusinów. Zaproszonych do wzięcia udziału w IO było 56 osób, ale część odmówiła z powodów sportowych, jak chociażby Aryna Sabalenka, a innym nie spodobały się wspomniane wymogi do spełnienia.