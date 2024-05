Nowe dyscypliny na igrzyskach? Czasu coraz mniej, trzeba decydować już

Teqball, dodgeball, sporty frisbee - te dyscypliny organizują własne mistrzostwa świata i są śledzone przez miliony widzów na całym świecie. Co jeszcze je łączy? Próba akcesu na igrzyska olimpijskie w Brisbane w 2032 roku. Od lat widać na igrzyskach coraz więcej nowoczesnych dyscyplin. Do kanonu trafiły m.in. wspinaczka (która cieszy nas tym bardziej za sprawą sukcesów Aleksandry Mirosław) czy jazda na deskorolce, a wiadomo, że to jeszcze nie koniec. Jeśli nowości będą cieszyć się popularnością i dużą widownią, ich pojawienie się w terminarzu igrzysk jest więcej niż pewne.

Reklama