Niepokojące słowa ws. igrzysk. A kibice już się cieszyli, koszmar może wrócić

Pomimo ogromnego rozwoju technologii, doping wciąż jest jednym z największych problemów w sporcie. Co prawda obecna sytuacja wygląda lepiej niż kilkanaście lat temu, ale nadal niektórzy znajdują sposoby na przechytrzanie kontrolerów. Aktywnie w walce z oszustami bierze udział Witold Bańka. Były minister sportu od dłuższego czasu stoi na czele Światowej Agencji Antydopingowej i ma na koncie mnóstwo sukcesów. Nie bez powodu kilka miesięcy temu został wybrany na kolejną kadencję szefa WADA.

Przed naszym rodakiem nieustanne wyzwania. Jedno z ostatnich teoretycznie zakończyło się sukcesem, bo mowa o igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Rywalizacja nad Sekwaną odbyła się bez większych afer wizerunkowych. Z tego właśnie powodu kibice zaczęli otwierać szampany. Ich nastroje w tegoroczne święta Bożego Narodzenia stonował jednak sam Witold Bańka. Wpływowy działacz udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej i jednym z tematów była niedawna rywalizacja czołowych sportowców globu nad Sekwaną.

Ponad 30 odebranych medali z Londynu. Co z Paryżem? Witold Bańka niczego nie kryje

"Jest pytanie, czy wypłynie coś z czasem, bo choć nasze laboratoria dysponują teraz dużo lepszą technologią, to nie można tego wykluczyć. Uważam, że na ocenę ostatnich igrzysk przyjdzie czas za kilka lat, kiedy dojdzie do reanalizy próbek z Paryża. Dopiero po wielu latach, po nowych technologiach, które wprowadziliśmy, nagle się okazało, że m.in. igrzyska Londyn 2012, były tymi, na których sporo medali odebrano" - nie zamierzał cukrować rzeczywistości 41-latek.

Nazwa stolicy Wielkiej Brytanii padła tu nie bez powodu. Na Wyspach odebrano łącznie ponad trzydzieści krążków, o czym kilka lat temu poinformowała Międzynarodowa Agencja Testowa. Był to efekt przeanalizowania ponad dwóch tysięcy próbek. Podobny scenariusz w przypadku igrzysk olimpijskich w Paryżu teoretycznie jest wykluczony. Nie wiadomo jednak co przyniesie przyszłość. Słowa Witolda Bańki nie brzmią optymistycznie.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Witold Bańka - szef WADA FABRICE COFFRINI AFP

Witold Bańka Irek Dorozanski /NEWSPIX.PL AFP

Witold Bańka po raz trzeci został wybrany prezesem WADA FABRICE COFFRINI / AFP AFP