Niemcy byli pierwsi. Deklaracja Tuska jak wyzwanie, zaczęła się walka o igrzyska

W piątek stało się jasne, że Polska niebawem rozpocznie oficjalne starania o organizację igrzysk olimpijskich . Daty wskazane przez Donalda Tuska to 2040 lub 2044 rok, a zwłaszcza przy pierwszej z nich biało-czerwoni muszą liczyć się z potężną rywalizacją.

Polska chce zorganizować igrzyska olimpijskie

Realna perspektywa, biorąc pod uwagę wstępne decyzje, zobowiązania, MKOl-u, to możemy mówić o roku 2040 lub 2044

To ogłoszenie z miejsca wzbudziło ogromne poruszenie. Polacy zdają się wątpić w sens organizacji tak wielkiej imprezy w Polsce. Nie tylko ze względów ekonomicznych, ale i czysto sportowych. Przypomnijmy, że z niedawnych igrzysk w Paryżu biało-czerwoni wrócili z zaledwie dziesięcioma medalami - w tym tylko jednym złotym. Z drugiej strony, gdyby za 20 czy 24 lata rzeczywiście udało się doprowadzić tak gigantyczny projekt do skutku, byłaby to promocja naszego kraju na niespotykaną, dotychczas, skalę.