Niebywałe, co piszą o Ukraińcach przed igrzyskami. "Zostali zmuszeni"

W grudniu 2023 Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił decyzję w sprawie zawodników pochodzących z Rosji i Białorusi. Mimo sytuacji politycznej na wschodzie Europy MKOI zezwolił na udział w letnich igrzyskach olimpijskich sportowców ze wspomnianych dwóch państw. "Rada Wykonawcza (EB) Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) zdecydowała, że indywidualni neutralni sportowcy (AIN), którzy zakwalifikowali się w ramach istniejących systemów kwalifikacji federacji międzynarodowych (IF), zostaną uznani za kwalifikujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024 . Indywidualni neutralni sportowcy to sportowcy z rosyjskim lub białoruskim paszportem " - przekazano.

Jak można było się spodziewać, komunikat błyskawicznie stał się tematem wielu burzliwych dyskusji. A to w związku ze specjalnymi restrykcjami, które będą obowiązywały we Francji Rosjan i Białorusinów. Przede wszystkim zawodnicy będą musieli startować pod neutralną flagą. Obowiązuje ich również zakaz odśpiewania hymnów narodowych, eksponowania flag i emblematów. Co ważne, postanowienie MKOI odnosi się wyłącznie do sportów indywidualnych. Ponadto atleci nie będą mogli również wziąć udziału w ceremonii otwarcia IO.