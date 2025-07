Jeśli osoba w tak zaawansowanym wieku, jak pani Zofia Kowalczyk, kilka miesięcy wcześniej wypowiada następującą sekwencję: "Czekam i czekam. Jest blisko..." - to podejrzewam, że większość skojarzeń może być jedna.

Zofia Kowalczyk: Chodziłam po tej wąskiej belce jak po stole

Tymczasem w przypadku pani Zofii, której żwawy głos już na początku rozmowy niezwykle pozytywnie mnie zaskoczył i oczarował, chodziło o zupełnie co innego. Powiedzielibyśmy głód dalszego życia. - I tak czekam, czekam, kiedy ta moja stówka przyjdzie. Blisko, w tym roku będzie już 96 lat. Jeśli będzie pan potrzebował jeszcze kiedyś porozmawiać, to zapraszam. Ja do gadania jestem pierwsza - serdecznie się roześmiała nestorka polskiego sportu, a materiał publikowałem 2 lutego 2025 roku.

Urodzona 30 kwietnia 1929 roku Zofia Kowalczyk najważniejsze starty w swojej karierze zanotowała w 1952 roku. Wystąpiła wówczas na jedynych dla siebie igrzyskach olimpijskich w Helsinkach. Z siedmiu koleżanek, z którymi stanowiła olimpijską drużynę w gimnastycznym wieloboju i zajęły 8. miejsce w gronie 16 zespołów, ona żyła najdłużej. Kilka zmarło już dawno temu, a trzy w ostatnich latach. W 2020 roku odeszła Stefania Maria Świerzy, w 2022 roku Honorata Marcińczak, a 2 lutego 2023 roku Barbara Ślizowska. Na Igrzyskach XV Olimpiady (Helsinki miały gościć olimpijczyków już w 1940 roku, ale storpedowała je II wojna światowa) pani Zofia rywalizowała także indywidualnie. Najlepiej poszło jej w ćwiczeniach wolnych (51. miejsce, a zwyciężyła zmarła 2 stycznia 2025 roku - w wieku 103 lat - Węgierka Agnes Keleti ), choć ta konkurencja była jej drugą ulubioną. Miała innego konika.

- Równoważnia była moją koronną konkurencją, bardzo ją lubiłam. Miałam jakieś dziwne do tego podejście, że się nie bałam. Chodziłam po tej wąskiej belce jak po stole, czy po ziemi. To przyszło mi samo, po ćwiczeniach jakoś wstępowała we mnie pewność i nie czułam strachu. Później dobierałam sobie trudne elementy, które z jednej strony się podobały, a z drugiej dawały też wartość punktową. I tak zostałam mistrzynią Polski na równoważni - płynnie, bez zająknięcia, opowiadała pani Zofia, wspominając krajowy czempionat z 1949 roku. To wówczas wywalczyła złoty medal. Do największych sukcesów zaliczała także obecność w finale mistrzostw świata w 1950 w Bazylei, gdzie w wieloboju drużynowym zajęła 5. miejsce.

Opowieści pani Zofii pozwalały zrozumieć, w jak trudnych, wojennych czasach, żyli nasi przodkowie blisko sto lat temu. Na froncie zginął jej tata, razem z mamą mieszkała na ulicy Wygody przy placu Kossaka w ciemnym jak piwnica mieszkanku. Między nimi żyły karaluchy, ale najważniejsze, że był dach nad głową. Niemcy prowadzili łapanki, więc jako młoda dziewczyna musiała mieć się na baczności. Pamiętała głód, ale i rodzinę koleżanki, której mama wyszła za Austriaka, gdzie zawsze ją nakarmili. I do końca życia nie zapomniała smaku pewnego przysmaku...

- Przychodził do nas taki pan rzeźnik i zawsze przynosił jakieś mięso. Bał się, bo nie wolno mu było robić takich rzeczy za Niemców, ale jak nikogo nie było, to wyciągał to mięso wraz z nożem. Pamiętam jak dziś, że miał taki wielki nóż, ostry jak brzytwa i jak nim tak maaaaachnął, jak ciaaaaachnął po mięsie, to dosłownie cieniuśki plasterek mięska dla nas ukroił. I mówił do mamy, żeby prędko to usmażyła. No to mama już chwyciła patelnię, dała trochę smalcu, po czym kładłam na kawałek chleba i zjadłam w mgnieniu oka. Miałam taką siłę, jak nieprawdziwa dziewucha, bo mimo tej całej biedy, dzięki temu panu jadłam dużo mięsa - opowiadała z nostalgią.

"Mama nie dawała sobie powiedzieć, że to jeszcze cztery lata"

Pod koniec życia niemal całkiem straciła wzrok, widziała tylko kontury postaci. Choćby to sprawiało, że wokół pani Zofii trzeba było wszystko zrobić. Sama już nie wychodziła na zewnątrz, zaś w pomieszczeniu poruszała się o balkoniku, z kolei na wózku wyłącznie z osobami trzecimi.

Gdy rozmawialiśmy, akurat kilkanaście dni wcześniej wyszła ze szpitala, bowiem zachorowała na zapalenie płuc. - Trochę podleczona jako tako funkcjonowała, ale dostała innych boleści, trafiając do szpitala, gdzie niestety przyplątała się sepsa. Lekarze nie dawali nadziei, z racji stanu mamy i wieku, ale jednak okazała się być twarda i z tego wyszła. Od tego momentu wymagała już jednak całodobowej opieki, więc trafiła do specjalistycznego ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego w Krakowie - mówi Interii córka, pani Ewa.

Dobrze się tam czuła i, według relacji córki, bardzo fajnie funkcjonowała, jednak nie do końca wyleczone zapalenie płuc przypomniało o sobie. Dwukrotnie jeszcze trafiała do szpitala, po raz ostatni półtora tygodnia przed odejściem.

Razem z córką wróciliśmy do tego głodu życia, który całą sobą prezentowała jej mama, chcąc sięgnął 100. urodzin.

- Tak, tak. Ta "setka" chyba jakoś bardzo ją motywowała do jeszcze większej chęci do życia. I cały czas nie dawała sobie powiedzieć, że to jeszcze cztery lata - na chwilę rozchmurzyła się pani Ewa, przeżywając żałobę.

Pogrzeb pani Zofii Kowalczyk odbędzie się 24 lipca (czwartek) o godz. 12:20 na Cmentarzu Batowickim w Krakowie w Starej Kaplicy (od ulicy Reduty).

Cześć Jej pamięci!

Artur Gac

