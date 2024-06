Choć Międzynarodowy Komitet Olimpijski o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów pod flagą neutralną do igrzysk olimpijskich w Paryżu zdecydował w grudniu, to nie milkną echa dwóch stron - przedstawiciele obu tych krajów narzekają na bardzo trudne warunki do spełnienia, a inni są oburzeni, że jacykolwiek sportowcy tych państw pojawią się w stolicy Francji. Do dyskusji dołączył rosyjski wicemistrz olimpijski sprzed 12 lat w skokach do wody Jewgienij Kuzniecow.