Natalia Kaczmarek w Paryżu będzie jedną z polskich nadziei na medal olimpijski, a jej występy na początku roku potwierdziły, że Polka jest w stanie rywalizować z najlepszymi. I chociaż zrezygnowała z występów w sezonie halowym, to kibice na jej starty nie będą musieli czekać do maja. TVP Sport podaje, że lekkoatletka pierwszy raz od dziesięciu lat zdecydowała się przyspieszyć nieco przygotowania do sezonu, co jednak nie dziwi biorąc pod uwagę, jakie wyzwania ją czekają.