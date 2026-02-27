Najpierw spotkanie z Nawrockim, a potem takie słowa. Fatalne wieści dla Polaków ws. igrzysk

W spotkaniu ze strony PKOl uczestniczył m.in. wiceprezes Tomasz Chamera. W rozmowie ze Sportowymi Faktami WP postanowił wyjaśnić, jakie przeszkody przede wszystkim dostrzega MKOl w kontekście organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce. Te w 2040 lub 2044 roku miałyby odbyć się w Warszawie.

Igrzyska olimpijskie. Polska ma problem? Brak jedności

Najpierw z władzami MKOl spotkał się Karol Nawrocki, a potem przyszła kolej na przedstawicieli PKOl. Okazało się, że sytuacja wokół organizacji igrzysk przez Polskę jest bardziej skomplikowana niż można by było przypuszczać. Wszystko przez brak zgody między rządem i PKOl, na którego czele stoi Radosław Piesiewicz.

W trakcie spotkania praktycznie co kilka zdań wspominano nam o konieczności jedności całej polskiej delegacji. Wojna polsko-polska zdecydowanie może być naszym największym problemem, bo przedstawiciele MKOl-u doskonale zdają sobie sprawę, jak wygląda nasza rzeczywistość i bardzo dyplomatycznie starali się nam przekazać, że to będzie brane pod uwagę już na pierwszym etapie rozpatrywania naszej kandydatury

Wiceprezes Chamera jasno szanse na organizację igrzysk przez Polskę. Nie miała dobrych wieści i przyznał, że póki co, nasz kraj jest w tyle za pozostałymi kandydatami. Problemów jest kilka.

Igrzyska olimpijskie. Wiceprezes PKOl szczerze o polskiej kandydaturze

"Władze MKOl-u potraktowały nas bardzo dobrze, były otwarte na dialog i nie dały nam odczuć, że jesteśmy daleko w tyle za innymi kontrkandydatami, choć zdajemy sobie sprawę, że trochę tak jest. Co prawda nowa filozofia MKOl-u polega na tym, że to igrzyska mają się dopasować do organizatora, a nie na odwrót, ale kładziony jest nacisk na wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Konieczność budowania nowych obiektów będzie odbierana jako minus. Chyba każdy doskonale zdaje sobie sprawę, ile obecnie mamy gotowych obiektów w Warszawie" - tłumaczył.

Chamera jest jednak nastawiony bojowo i liczy na to, że zarówno minister sportu jak i szef PKOl spróbują zaangażować możliwe siły w organizację imprezy. "Raporty z naszego spotkania są już na biurkach ministra sportu i prezesa PKOl-u. Teraz od nich zależy, co z tym zrobią. Praktycznie każdy punkt stanowi wyzwanie, ale uważa, że gra jest warta wysiłku i warto zrobić coś, by spróbować wynieść nasz sport na dużo wyższy poziom" - wyjaśnił.

Kirsty Coventry, nowo wybrana przewodnicząca MKOl AFP

Radosław Piesiewicz Tomasz Jastrzebowski East News

Basil Dermaux - najlepsze akcje w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów Polsat Sport