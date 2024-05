Najpierw błędna diagnoza, a teraz to. Kuriozalny start wicemistrza Europy

Problemy zdrowotnie nie opuszczają Konrada Bukowieckiego, a to miał być "ten sezon". Od czasu sięgnięcia po wicemistrzostwo mistrzostw Europy w 2018 roku rozwój polskiego kulomiota blokują kolejne urazy i kontuzje. Do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu pozostało już niewiele czasu, a 27-latek usłyszał w ostatnich dniach od lekarzy fatalną wiadomość.

Miesiące przerwy od startów zmarnowane? Zawiodła błędna diagnoza

Ostatnie miesiące Bukowiecki poświęcił na rekonwalescencję i zrezygnował z wielu startów, aby wyleczyć kontuzję łokcia. Jak się okazało, po części był to czas zmarnowany, a jeśli nie to, nie do końca odpowiednio przepracowany. Lekarz postawił mu złą diagnozę, a ból wciąż nie opuścił kulomiota.