Kontrola w Polskim Komitecie Olimpijskim? Rzeczniczka PKOl-u reaguje

- Czy to będzie Najwyższa Izba Kontroli (NIK), czy kontrola ze stołecznego ratusza, które zapowiadał minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, ze wszystkimi będziemy współpracować, bo nie mamy nic do ukrycia - przyznała.

- Jeśli ktoś będzie chciał to przed nami ukryć, ja wstrzymam wszystkie płatności, które ode mnie zależą, do momentu uzyskania pełnej informacji w tym zakresie. Ja tak naprawdę potrzebuje tych informacji o tym, kto pojechał, ile to kosztowało po to, żeby zobaczyć, kto nie pojechał, albo kto musiał zapłacić z prywatnych pieniędzy, żeby wspierać swoich zawodników - mówił później minister sportu podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Dusznikach-Zdroju .