Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na ten ruch prezesa PKOl czekał polski sport. Zapadła przełomowa decyzja ws. igrzysk

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Polska oficjalne rozpocznie starania, by zostać gospodarzem letnich igrzysk olimpijskich. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zapowiedział, że rozpoczął działania "mające na celu zgłoszenie polskiej kandydatury do MKOl." Największa impreza sportowa na świecie miałaby zagościć nad Wisłą w 2040 lub 2044 roku.

Mężczyzna w garniturze siedzący na krześle obok świecącego neonowego symbolu kół olimpijskich na tle tablicy z logotypami partnerów i sponsorów.
Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu OlimpijskiegoTomasz Jastrzebowski East News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Idea letnich igrzysk olimpijskich w Polsce to dość nowa sprawa. Wcześniej były dwie nieudane próby starania się o rolę gospodarza zimowych zmagań (2006 i 2022 rok). W 2023 roku jeszcze poprzedni prezydent Andrzej Duda i minister sportu Kamil Bortniczuk wraz z Radosławem Piesiewiczem, prezesem PKOl chcieli rozpocząć starania o igrzyska w 2036 roku.

Doszło jednak do zmiany władzy i w sierpniu 2024 roku już premier Donald Tusk zapewniał, że "Polska formalnie podejmie starania o organizację igrzysk olimpijskich. Życie pokaże, czy to będzie realny cel, ale potraktujemy to poważnie". I dodał, że w grę wchodzą dwie daty - 2040 lub 2044 rok.

Zobacz również:

Rafał Tataruch (z prawej) w rozmowie z Interią powiedział otwarcie, że sytuacja wokół narciarek alpejskich nie powinna była się zdarzyć
Polacy

Potężny skandal wstrząsnął związkiem Małysza. Mocna reakcja członka zarządu

Artur Gac
Artur Gac

    Nieco ponad rok później jego słowa potwierdził Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Podkreślał, że na bazie tej idei ma powstać strategia polegająca na gigantycznej aktywizacji społeczeństwa. - Jestem pewien, że przedstawimy bardzo dobrą kandydaturę na igrzyska. Najważniejsza jest akceptacja społeczna. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu siedzimy, wierzymy w organizacje igrzysk w Polsce - mówił minister Rutnicki

    Formalnie 25 listopada 2025 roku ministerstwo sportu i turystyki ogłosiło, że trwają pracę nad "Strategią Rozwoju Polskiego Sportu 2040". Głównym celem tego dokumentu jest szeroko pojęta aktywizacja polskiego społeczeństwa i ubieganie się o organizację igrzysk olimpijskich i paralimpijskich.

    Zobacz również:

    Adam Małysz (na małym zdj.) i Radosław Piesiewicz nie darzą się wzajemnym zaufaniem
    Zimowe Igrzyska Olimpijskie

    Małysz pod ostrzałem. Szef PKOl wysuwa najcięższe działa. "Powinien odejść!"

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek

      Powstał zespół roboczy ds. kandydatury do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, który zaczął pracować nad koncepcją igrzysk. Są w nim przedstawiciele rządu, olimpizmu (np. Maja Włoszczowska czy Adam Korol), samorządów i ministerstwa sportu (m. in. Piotr Borys i Robert Korzeniowski).

      PKOl oficjalnie zgłasza polską kandydaturę do MKOl

      Formalnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze nie wie, że Polska zamierza kandydować do roli organizatora igrzysk. Choć nieoficjalnie jest tego świadoma, choćby dlatego, że Włoszczowska jest polską przedstawicielką w tej instytucji. A do tego, jak potwierdza strona rządowa, okres między październikiem 2025 roku a marcem 2026 roku to "nieformalna wymiana informacji z MKOl".

      Zobacz również:

      Radosław Piesiewicz, prezes PKOl
      Polacy

      Ogłoszenie polskich olimpijczyków w cieniu skandalu. Piesiewicz grzmi: To niedopuszczalne

      Artur Gac
      Artur Gac

        Żeby formalnościom stało się zadość, to Polski Komitet Olimpijski składa aplikację do MKOl. I to właśnie zapowiedział prezes Piesiewicz. W poniedziałek napisał na platformie X "Dziś Zarząd PKOl popierając ideę organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce, upoważnił mnie na mocy uchwały do rozpoczęcia działań mających na celu zgłoszenie polskiej kandydatury do MKOl."

        Z naszych informacji wynika, że zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Został więc jeden krok - złożenie podpisanych przez prezesa Piesiewicz dokumentów, w których w skrócie będzie napisane, że "Polska chce zorganizować igrzyska olimpijskie w 2040 roku".

        Zobacz również:

        Piotr Lisek nie był w stanie pokonać poprzeczki na wysokości 5,55 m
        Lekkoatletyka

        Padło pytanie do Piotra Liska o nokaut w MMA. Wymowna reakcja olimpijczyka

        Andrzej Klemba
        Andrzej Klemba

          Wtedy prace nad koncepcją igrzysk i formalnościami ruszą pełną parą. W listopadzie podczas konferencji ministerstwa sportu podano kolejne daty. Od kwietnia 2026 ma trwać "ciągły dialog z MKOl". W 2027 roku rozpocznie się "dialog przedmiotowy", a w lipcu 2028 roku powinno dojść do wyboru gospodarza.

          Koncepcja igrzysk - Paryża wzorem dla Polski

          Wstępna koncepcja igrzysk olimpijskich w Polsce zakłada miasto gospodarza (Warszawa) i sześciu do ośmiu miast współgospodarzy. Wzorem Paryża i zgodnie z zaleceniami MKOl mają być wykorzystanych jak najwięcej obiektów już istniejących, jak choćby stadiony w Chorzowie, Gdańsku, Wrocławiu czy Poznaniu, tor wioślarski Malta, tor do kajakarstwa górskiego w Krakowie, hale widowiskowo-sportowe w Katowicach, Gliwicach, Krakowie czy Łodzi. Problemem do rozwiązania jest miejsce rozegrania jednej z najważniejszych dyscyplin olimpijskich - lekkoatletyki. Tu mówi się o rozbudowie Stadionu Narodowego w Warszawie.

          Zobacz również:

          Pia Skrzyszowska wygrała w Łodzi
          Lekkoatletyka

          Fantastyczny bieg polskiej gwiazdy. Wygrała i mówi "koniec"

          Andrzej Klemba
          Andrzej Klemba

            We Francji niektóre sporty rozegrano w obiektach kulturalnych lub wystawienniczych - np. szermierka odbyła się w Grand Palais, siatkówka, piłka ręczna i tenis stołowy w centrum wystawienniczym i konferencyjnym Paris Expo Porte de Versailles, a dla pływania powstał tymczasowy basen na stadionie do piłki nożnej i rugby. Z kolei w przestrzeni publicznej rozegrano między innymi koszykówkę 3x3, kolarstwo bmx (na placu Concorde), a siatkówkę plażową przy Wieży Eiffela.

            Zobacz również:

            Radosław Piesiewicz
            Radosław PiesiewiczTomasz Jastrzebowski East News
            Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi na kanapie, jeden z nich trzyma mikrofon z logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tle widoczne duże zielone liście rośliny oraz ciepłe, czerwone oświetlenie.
            Radosław Piesiewicz - prezes PKOl-u (z lewej)materiały prasowe/materiały zewnętrznemateriały prasowe
            UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

            Najnowsze

          • Piłka nożna
          • Żużel
          • Zimowe
          • Koszykówka
          • Sporty walki
          • Siatkówka
          • Hokej
          • Piłka ręczna
          • Tenis
          • Motorowe
          • Inne
          • Redakcja