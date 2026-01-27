Na ten ruch prezesa PKOl czekał polski sport. Zapadła przełomowa decyzja ws. igrzysk

Idea letnich igrzysk olimpijskich w Polsce to dość nowa sprawa. Wcześniej były dwie nieudane próby starania się o rolę gospodarza zimowych zmagań (2006 i 2022 rok). W 2023 roku jeszcze poprzedni prezydent Andrzej Duda i minister sportu Kamil Bortniczuk wraz z Radosławem Piesiewiczem, prezesem PKOl chcieli rozpocząć starania o igrzyska w 2036 roku.

Doszło jednak do zmiany władzy i w sierpniu 2024 roku już premier Donald Tusk zapewniał, że "Polska formalnie podejmie starania o organizację igrzysk olimpijskich. Życie pokaże, czy to będzie realny cel, ale potraktujemy to poważnie". I dodał, że w grę wchodzą dwie daty - 2040 lub 2044 rok.

Nieco ponad rok później jego słowa potwierdził Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Podkreślał, że na bazie tej idei ma powstać strategia polegająca na gigantycznej aktywizacji społeczeństwa. - Jestem pewien, że przedstawimy bardzo dobrą kandydaturę na igrzyska. Najważniejsza jest akceptacja społeczna. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu siedzimy, wierzymy w organizacje igrzysk w Polsce - mówił minister Rutnicki

Formalnie 25 listopada 2025 roku ministerstwo sportu i turystyki ogłosiło, że trwają pracę nad "Strategią Rozwoju Polskiego Sportu 2040". Głównym celem tego dokumentu jest szeroko pojęta aktywizacja polskiego społeczeństwa i ubieganie się o organizację igrzysk olimpijskich i paralimpijskich.

Powstał zespół roboczy ds. kandydatury do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, który zaczął pracować nad koncepcją igrzysk. Są w nim przedstawiciele rządu, olimpizmu (np. Maja Włoszczowska czy Adam Korol), samorządów i ministerstwa sportu (m. in. Piotr Borys i Robert Korzeniowski).

PKOl oficjalnie zgłasza polską kandydaturę do MKOl

Formalnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze nie wie, że Polska zamierza kandydować do roli organizatora igrzysk. Choć nieoficjalnie jest tego świadoma, choćby dlatego, że Włoszczowska jest polską przedstawicielką w tej instytucji. A do tego, jak potwierdza strona rządowa, okres między październikiem 2025 roku a marcem 2026 roku to "nieformalna wymiana informacji z MKOl".

Żeby formalnościom stało się zadość, to Polski Komitet Olimpijski składa aplikację do MKOl. I to właśnie zapowiedział prezes Piesiewicz. W poniedziałek napisał na platformie X "Dziś Zarząd PKOl popierając ideę organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce, upoważnił mnie na mocy uchwały do rozpoczęcia działań mających na celu zgłoszenie polskiej kandydatury do MKOl."

Z naszych informacji wynika, że zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Został więc jeden krok - złożenie podpisanych przez prezesa Piesiewicz dokumentów, w których w skrócie będzie napisane, że "Polska chce zorganizować igrzyska olimpijskie w 2040 roku".

Wtedy prace nad koncepcją igrzysk i formalnościami ruszą pełną parą. W listopadzie podczas konferencji ministerstwa sportu podano kolejne daty. Od kwietnia 2026 ma trwać "ciągły dialog z MKOl". W 2027 roku rozpocznie się "dialog przedmiotowy", a w lipcu 2028 roku powinno dojść do wyboru gospodarza.

Koncepcja igrzysk - Paryża wzorem dla Polski

Wstępna koncepcja igrzysk olimpijskich w Polsce zakłada miasto gospodarza (Warszawa) i sześciu do ośmiu miast współgospodarzy. Wzorem Paryża i zgodnie z zaleceniami MKOl mają być wykorzystanych jak najwięcej obiektów już istniejących, jak choćby stadiony w Chorzowie, Gdańsku, Wrocławiu czy Poznaniu, tor wioślarski Malta, tor do kajakarstwa górskiego w Krakowie, hale widowiskowo-sportowe w Katowicach, Gliwicach, Krakowie czy Łodzi. Problemem do rozwiązania jest miejsce rozegrania jednej z najważniejszych dyscyplin olimpijskich - lekkoatletyki. Tu mówi się o rozbudowie Stadionu Narodowego w Warszawie.

We Francji niektóre sporty rozegrano w obiektach kulturalnych lub wystawienniczych - np. szermierka odbyła się w Grand Palais, siatkówka, piłka ręczna i tenis stołowy w centrum wystawienniczym i konferencyjnym Paris Expo Porte de Versailles, a dla pływania powstał tymczasowy basen na stadionie do piłki nożnej i rugby. Z kolei w przestrzeni publicznej rozegrano między innymi koszykówkę 3x3, kolarstwo bmx (na placu Concorde), a siatkówkę plażową przy Wieży Eiffela.

