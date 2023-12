Nowa kontrola będzie podzielona na dwa etapy - najpierw sprawdzeni zostaną zawodnicy, którzy po zawodach w Brazylii kontynuowali swoją karierę. Zostaną prześwietleni w pierwszej kolejności, by potencjalnie nałożyć na nich ośmioletnie zawieszenie, uniemożliwiające wzięcie udziału w igrzyskach w Paryżu . W drugim kroku sprawdzeni zostaną ci, którzy zakończyli kariery. Ich wina musi zostać zatwierdzona do lipca 2026 r., ponieważ sprawy dopingowe w normalnych okolicznościach przedawniają się po dekadzie.

Międzynarodowa Agencja Badawcza znów sprawdzi próbki z Rio. Rosjanie oburzeni

- Wiele wyroków uniewinniających jest wydawanych, jeśli okaże się, że sportowiec padł ofiarą "skażenia" dopingiem w wyniku stosowania zwykłych produktów lub suplementów diety. Czasami nie są to "wymówki", ale prawdziwe przypadki. Ale aby to udowodnić, oskarżony musi pokazać paragony ze sklepów lub próbki "skażonych" substancji. Czy jest to realne po dziesięciu latach? - pyta Szamonajew. W jego opinii sportowcy dopuszczeni do zawodów podczas ich trwania powinni mieć zagwarantowane dożywotnie pozostanie na końcowej pozycji.