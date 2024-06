W najbliższych letnich igrzyskach olimpijskich weźmie udział około 50 sportowców z Rosji. To dużo mniej niż się można było spodziewać. Międzynarodowy Komitet Olimpijski otworzył im furtkę do występów, ale pod flagą neutralną, co niekoniecznie im się podoba. Ci, którzy mają pojawić się w Paryżu, przechodzą specjalną weryfikację. Mark Adams przyznał, że jednym z jej elementów będzie konsultacja ze stroną ukraińską, co krytykują rosyjskie media.