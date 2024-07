Mistrz Europy ograny już na starcie igrzysk. A największa gwiazda kontuzjowana

"Koszmarny początek Norwegii" - tak relację z pierwszego meczu wicemistrzyń świata i głównych, obok Francji, kandydatek do złota tytułuje dziennik "Verdens Gang". I pisze o wielkim chaosie, co akurat w przypadku tej drużyny, niemal zawsze stającej na podium w wielkich imprezach, jest wielkim zaskoczeniem. Podział sił w kobiecej piłce ręcznej jest bowiem dość klarowny: Norwegia i Francja na szczycie, tuż za nimi Dania, a później już z dość wyraźną stratą kilka innych zespołów, w tym Szwecja. Drużyna z mocnymi punktami, ale nierówna.

44-letnia bramkarka rekordzistką w historii olimpijskich zmagań. Broniła świetnie, ale Szwedka Bundsen... jeszcze lepiej

Tak wtedy, jak i teraz, mecz długo układał się po myśli Norwegii, w obu przypadkach prowadziła po pierwszej połowie. Mimo, że z trybun to starcie oglądała Henny Reistad, kontuzjowana gwiazda drugiej linii, która liczy na szybki powrót do drużyny. I mimo, że w bramce całkiem nieźle poczynała sobie 44-letnia Katrine Lunde, mająca w całym starciu 14 skutecznych interwencji i 34 procent skuteczności. Dla niej był to historyczny mecz, wystąpiła na piątych igrzyskach, ale przede wszystkim: po raz 33. zagrała w turnieju olimpijskim. Została samodzielną liderką, bo do tej pory była tu na szczycie ze swoją dawną koleżanką z kadry, obrotową Marit Malm Frafjord. To właśnie Lunde będzie chorążą norweskiej reprezentacji podczas piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk.