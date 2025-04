Minister Nitras znowu uderzył w Piesiewicza. "Zabrakło refleksji i refleksu"

Czwartek przyniósł nowe wieści w sprawie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku w sprawie "wystawiania nierzetelnych faktur VAT poświadczających nieprawdę co do okoliczności, które faktycznie nie miały miejsca". Dochodzenie dotyczy Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dziś rano weszli do 16 miejsc, by dokonać przeszukań. Bez oporów wydano im "niezbędną do śledztwa dokumentację oraz elektroniczne nośniki".

