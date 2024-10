Minister dopiero co się chwalił. Jeden z kluczowych programów dotknęły cięcia

Sławomir Nitras chwalił się programem olimpijskim. Cięcia w jednej z odnóg

Choć program "Olimpia" narodził się jeszcze nim oficjalnie myślano o organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce, to w kontekście popularyzacji sportu wśród polskiej młodzieży i dzieci stał się ważnym filarem. Jeden z najważniejszych celów "drogi do igrzysk" prezentowanej przez Sławomira Nitrasa na specjalnej konferencji prasowej m.in. ze sportowcami to właśnie pomoc w rozwoju polskiego sportu i dawania mu szansy na kolejne sukcesy za lat kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt.