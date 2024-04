Mimo wpadki dopingowej pojechali na igrzyska. Szokujące doniesienia mediów

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami. Podczas gdy sportowcy z całego świata przygotowują się z pocie czoła do walki o medale, dziennikarzom australijskiej gazety Daily Telegraph udało się dotrzeć do nieprawdopodobnych informacji na temat poprzedniej edycji prestiżowej imprezy. Jak się okazuje, 23 reprezentantów Chin na krótko przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio otrzymało pozytywny wynik testu antydopingowego. Mimo to zawodnicy ci dostali zielone światło i pojechali na imprezę czterolecia do Japonii.

Reklama