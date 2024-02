Miliarder chce legalizacji dopingu. Natychmiastowa reakcja władz

Igrzyska olimpijskie na dopingu? Choć taki pomysł brzmi absurdalnie, to jednak są ludzie, którzy chcieliby wprowadzić go w życie. W bardzo konkretne szaty ubrał do pochodzący z Nowej Zelandii miliarder Peter Thiel, który zamierza zainwestować swoje pieniądze w ten projekt i uczynić z niego alternatywę dla prawdziwych igrzysk olimpijskich, gdzie wciąż obowiązują, archaiczne jego zdaniem, kontrole antydopingowe.