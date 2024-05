Media: Igrzyska olimpijskie na Bliskim Wschodzie. Gigantyczne kontrowersje

Najbliższe letnie igrzyska olimpijskie rozpoczną się już na niecałe dwa miesiące w Paryżu. Będzie to powrót tej imprezy do Europy po dwunastu latach i imprezie w Londynie. Dany kontynent po organizacji IO musi odczekać dwa kolejne, by móc ponownie ugościć najlepszych sportowców globu. W 2028 r. miejscem zmagań będzie amerykańskie Los Angeles, a cztery lata później australijskie Brisbane.

Relevo: Igrzyska 2036 w Dosze

Co z kolei z igrzyskami w 2036 roku? Jak podaje hiszpański serwis Relevo, karty już zostały rozdane - Doha zapewniła sobie organizację. "Stolica Kataru uzgadnia ostatnie szczegóły z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, aby być wybrana" - czytamy. Dziennikarz Jose Amoros powołał się na głosy płynące od członków samego MKOL-u. Kraj Bliskiego Wschodu spełniał niepisaną zasadę wspomnianej rotacji kontynentów. Po Europie, jednej z Ameryk oraz Australii Oceanii przyjdzie czas ponownie na Azję - ostatnie IO tam rozegrano w 2021 r. w japońskim Tokio. Reklama

Doha sprawdzała w przeszłości opcje możliwości organizacji IO już w 2032 r., ale w tamtym momencie pozostała tylko opcją na przyszłość, która właśnie zostaje wykorzystana. Rozmowy między miastem a MKOl-em ostały wznowione i zakończą się ogłoszeniem wyboru w trakcie sesji Komitetu zaplanowanej w Katarze.

Media podkreślają liczbę wydarzeń sportowych zorganizowanych na Bliskim Wschodzie, chcąc sugerować, że społeczeństwo nie powinno być zaskoczone decyzją MKOl-u. Wyliczają, że w ostatnich dziewięciu latach Doha ugościła bądź ugości mistrzostwa świata w piłce ręcznej (2015), gimnastyce artystycznej (2018), lekkoatletyce (2019), piłce nożnej (2022), a także Puchar Świata w kolarstwie (2016), pływaniu (2024) i koszykówce (2027).

W mieście odbywają się także cyklicznie wyścigi Formuły 1 czy turnieje tenisowe, jak chociażby Next Gen ATP Finals. W 2006 r. organizowała igrzyska azjatyckie. Ponownie zrobi to za sześć lat, co zostanie uznane za próbę generalną przed IO. Problemem na pewno będzie pogoda - w 2019 r. konkurencje uliczne (maraton i chód) podczas wspomnianego lekkoatletycznego czempionatu globu zostały przesunięte na wczesne godziny poranne, by w miarę możliwości uniknąć upału. Ostatni piłkarski mundial odbył się w listopadzie i grudniu. Każda impreza sportowa tam rozgrywana wznawia dyskusje o stopniu przestrzegania praw człowieka w tym kraju. Nie inaczej będzie tym razem, można spodziewać się niezadowolenia kibiców. Reklama

Marzenia Polski o letnich igrzyskach odłożone. Pierwszy wolny termin w 2040 r.

Przypomnijmy, że w temacie igrzysk 2036 dla Polski zamierzał działać prezydent Andrzej Duda . - Chcę ogłosić po konsultacjach, które odbyliśmy z szefostwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, z panem ministrem sportu, jego współpracownikami, ze stroną rządową, że jest to naszą ambicją i zamiarem - mówił we wrześniu 2023 r. na Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki (cytat za prezydent.pl). Niedługo później doszło do zmiany władzy, a w styczniu głos zabrał nowy minister sportu Sławomir Nitras.

Bardzo dokładnie przyglądam się tej sprawie. Uważam, że to ogromny projekt, ale poza wypowiedzią pana prezydenta nie dostrzegłem żadnych działań, które by podjął poprzedni rząd w tej kwestii. To są poważne decyzje. Trzeba złożyć ofertę, stanąć w konkursie z innymi krajami, nie jesteśmy dziś na to gotowi. Ogłoszenie przed pana prezydenta było stawianiem wozu przed koniem ~ Sławomir Nitras

Wygląda jednak na to, że jakiekolwiek potencjalne starania w tym momencie nie będą już miały znaczenia. Thomas Bach w październiku mówił o dwucyfrowej liczbie zainteresowanych organizacją IO 2036. Katar w pokonanym polu zostawia prawdopodobnie Turcję (Stambuł), Indie, Kanadę, Węgry (Budapeszt), Włochy, Chiny (Wuhan), Koreę Południową, Egipt, Wielką Brytanię (Londyn), Rosję (Władywostok) i Indonezję (Dżakarta). W styczniu z walki wycofał się Meksyk, argumentując tę decyzję "trudną konkurencją".

W 2040 r. igrzyska wrócą do Europy, ale trudno zakładać, że polskiej kandydaturze będzie łatwiej, bo jak zawsze nie zabraknie mocnych oponentów. Do złożenia aplikacji szykuje się chociażby Madryt. Reklama

