Męczarnie polskich mistrzów i chaos na trasie, ale cel osiągnięty

Chaos na trasie. Polska z kwalifikacją olimpijską

W dalszej części dystansu panował już ogromny chaos . Sypały się kary i postoje w strefie pit stop. Do tego doszły duble. Trzeba przyznać, że oglądało się to bardzo źle . Przez kary sytuacja na trasie ciągle się tasowała. Pobyty w pit stopie nie ominęły także Polaków.

Ostatecznie Zdziebło doszła do mety na 23. pozycji, a Chojecka przyprowadziła naszą drużynę na 29. miejscu. To wystarczyło do tego, by wywalczyć jedną kwalifikację olimpijską. O tym, kto w tej konkurencji będzie nas reprezentował w Paryżu, zadecyduje Polski Związek Lekkiej Atletyki.